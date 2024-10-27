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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на битву в АПЛ

27 Октября 2024 • 18:28 Комментировать
Арсенал
1:1
Ливерпуль
1 2.45 X 3.35 2 3.05
1-й тайм

В центральном матче девятого тура Английской премьер-лиги в воскресенье вечером сразятся «Арсенал» и «Ливерпуль».

Наставник «Арсенала» Микель Артета принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Райя, Парти, Уайт, Габриэль, Тимбер, Райс, Мерино, Троссар, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Келлехер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Джонс, Макаллистер, Диас, Нуньес, Салах.

Битва между «Арсеналом» и «Ливерпулем» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Эмирейтс» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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