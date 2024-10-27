«Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на битву в АПЛ

В центральном матче девятого тура Английской премьер-лиги в воскресенье вечером сразятся «Арсенал» и «Ливерпуль».

Наставник «Арсенала» Микель Артета принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Райя, Парти, Уайт, Габриэль, Тимбер, Райс, Мерино, Троссар, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Келлехер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Джонс, Макаллистер, Диас, Нуньес, Салах.

Битва между «Арсеналом» и «Ливерпулем» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Эмирейтс» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.