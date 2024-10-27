«Тоттенхэм» объявил состав на дерби Лондона

В воскресенье в рамках десятого тура Английской премьер-лиги пройдёт дерби между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом». Рулевой «шпор» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Мур.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице английского чемпионата.