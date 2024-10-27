«Челси» объявил состав на битву с «Ньюкаслом»

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Челси» будет принимать «Ньюкасл». Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Санчес, Джеймс, Фофана, Колвилл, Гюсто, Лавия, Кайседо, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон.

Стартовый свисток в матче между «Челси» и «Ньюкаслом» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущую минуту «Челси» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.