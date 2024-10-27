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Фернандеш и Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч в Лондоне

27 Октября 2024 • 15:47 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.75 2 2.30
Через 0 ч. 26 мин.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Далот, де Лигт, Мартинес, Мазрауи, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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