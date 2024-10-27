Слот: В Англии невозможно повлиять на судей

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об английских судьях.

«В европейских соревнованиях я видел один или два раза, когда тренеры могли повлиять на судью. В такие моменты ты думаешь, что нужно что-то сделать. Но здесь, в Англии, я с этим вообще не сталкивался. Судьи не поддались влиянию моего эмоционального поступка в прошлое воскресенье, как и во всех предыдущих играх», - сказал Слот журналистам.

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Арсенала». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.