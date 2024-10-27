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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренеры АПЛ не верят словам Артеты

27 Октября 2024 • 14:49 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.45 X 3.35 2 3.05
Через 3 ч. 44 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета старается очень обтекаемо предоставлять информацию о кадровой ситуации в команде. В материале Daily Mail говорится о том, что Артета балансирует между преувеличением правды и поиском преимущества. На этом фоне другие тренеры команд Премьер-лиги перестали верить словам Артеты о кадровой ситуации при подготовке к матчам, отмечает источник.

В воскресенье «Арсенал» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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