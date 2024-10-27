Павлюченко сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о центральном матче девятого тура чемпионата Англии «Арсенал» - «Ливерпуль».

«Жду интересного противостояния. Мы увидим что-то похожее, что было в игре «Арсенала» и «Манчестер Сити» - обоюдоострую игру, много моментов. Моя ставка - ничья», - цитирует эксперта «ВсеПроСпорт».

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют на лондонском стадионе «Эмирейтс» в воскресенье, 27 октября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.

В настоящий момент хозяева занимают четвертое место в таблице АПЛ, а гости - второе.