Мостовой предсказал, как сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль»

В центральном матче девятого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» в родных стенах примет «Ливерпуль». Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой предложил прогноз на эту встречу.

«Ливерпуль» выглядит фаворитом с небольшим преимуществом. Но с «Манчестер Сити» команда Артеты выдала отличный матч и не проиграла. Подобного результата жду и сейчас. Ставлю на 2:2», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 27 октября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии встречи «канониры» с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а мерсисайдцы (21) находятся на второй строчке.