Чилуэлл зимой может сменить «Челси» на другой клуб АПЛ

Защитник Бен Чилуэлл в настоящий момент почти не получает игрового времени в «Челси». Наверняка 27-летний футболист подумывает о возможности сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, в январе Чилуэлл может перебраться в другой клуб из Лондона – в «Вест Хэм». «Молотобойцы» не лучшим образом начали сезон – сейчас они занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бена Чилуэлла в 22 миллиона евро. «Челси» защитник представляет с конца августа 2020 года после трансфера из «Лестера».