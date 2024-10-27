Невилл высказался о матче «Арсенала» и «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями относительно предстоящего поединка между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем» в Английской премьер-лиге.
«Футболисты «Арсенала» должны думать только о победе. «Канониры» не могут позволить «Ливерпулю» увеличить отрыв до семи очков. Сейчас самый подходящий момент, чтобы выйти на поле и всех удивить. Из-за большого количества травмированных «Ливерпуль» будет считаться фаворитом», - передает слова легенды «МЮ» Sky Sports.
Матч «Арсенала» и «Ливерпуля» пройдет на стадионе «Эмирейтс» 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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