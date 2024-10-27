Невилл высказался о матче «Арсенала» и «Ливерпуля»

«Футболисты «Арсенала» должны думать только о победе. «Канониры» не могут позволить «Ливерпулю» увеличить отрыв до семи очков. Сейчас самый подходящий момент, чтобы выйти на поле и всех удивить. Из-за большого количества травмированных «Ливерпуль» будет считаться фаворитом», - передает слова легенды «МЮ» Sky Sports.