Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» оценила своего футболиста в 100 млн евро

27 Октября 2024 • 10:50 Комментировать

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Бано-Гиттенс находится в сфере интересов ряда клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Согласно сведениям источника, заполучить игрока в свои ряды хотят лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль». Немецкий клуб дал понять потенциальным покупателям, что не продаст игрока менее чем за 100 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Джейми поучаствовал в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три голевых паса. Его контракт со «шмелями» рассчитан до середины 2028 года.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Джейми Бано-Гиттенс трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 «Реал» может провернуть трансфер суперзвезды за 150 млн евро Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Три главные причины провала Станковича в «Спартаке»
Спортивные новости
Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя между Топурией и Холлоуэем Туменов рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Уиттакера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.10.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.65 2.40
Видео
27.10.24 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.35 3.65 2.02
Видео
27.10.24 в 17:00
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
1.85 4.00 3.55
Видео
27.10.24 в 19:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
1.92 3.65 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Октября
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» оценила своего футболиста в 100 млн евро
03:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлит контракт с важным игроком
26 Октября
23:27 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Лавия: «Этот год проходит не так, как мне хотелось»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Слот рассказал, как «Ливерпулю» выиграть АПЛ
22:44 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Несправедливый результат»
22:39 · Англия. Премьер-лига
Дайч: «Наш менталитет растёт»
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – в семёрке главных кандидатов на вылет из АПЛ 2
21:59 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш объяснил, почему «Золотой мяч» должен достаться Родри
21:39 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Чувствую, что возвращение уже близко»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Перед финальным свистком «Эвертон» отобрал победу у «Фулхэма»
21:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган высказался о предстоящем «эль класико»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Мартин верит, что «Саутгемптон» останется в АПЛ
20:36 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты ближайшие планы Хави — тренером интересуется «Манчестер Юнайтед» слухи
20:19 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш и Эванс вернулись в строй «Манчестер Юнайтед»
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поделился новостью об Антони
19:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «При каждой подаче на Холанне можно ставить пенальти»
19:46 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Мы очень рады, что у нас есть Холанн»
19:40 · Англия. Премьер-лига
«Мне стоит поучиться»: Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном»
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил клубный рекорд в АПЛ
19:27 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Саутгемптон» заслуживает большего количества очков»
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» забил 4-й, победный мяч «Ипсвичу» перед финальным свистком
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» в последних атаках отыграл оба мяча у «Брайтона»
19:00 · Англия. Премьер-лига
Ранний гол Холанна позволил «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» в компенсированное время отобрал победу у «Астон Виллы»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн прервал «сухую» серию в АПЛ – у него 11 голов в девяти матчах
Все новости