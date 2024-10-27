«Боруссия» оценила своего футболиста в 100 млн евро

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Бано-Гиттенс находится в сфере интересов ряда клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Согласно сведениям источника, заполучить игрока в свои ряды хотят лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль». Немецкий клуб дал понять потенциальным покупателям, что не продаст игрока менее чем за 100 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Джейми поучаствовал в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три голевых паса. Его контракт со «шмелями» рассчитан до середины 2028 года.