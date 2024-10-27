«Манчестер Сити» продлит контракт с важным игроком

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол готов поставить подпись в новом договоре с клубом.

Действующее соглашение хорвата истекает в 2028 году, однако руководство «горожан» намерено поощрить 22-летнего футболиста новой сделкой. По информации Daily Star, речь идёт о контракте до 2030 года с повышением зарплаты. Ожидается, что игрок с радостью примет предложение.

Йошко Гвардиол перебрался в «Манчестер Сити» в августе прошлого года из немецкого «РБ Лейпцига». Стоимость трансфера составила 90 млн евро.

В текущем сезоне центрбек, способный сыграть слева, провёл 14 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, отметившись двумя голами.