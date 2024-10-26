Полузащитник «Челси» Лавия: «Этот год проходит не так, как мне хотелось»

Хавбек «Челси» Ромео Лавия высказался о своём положении в команде.

20-летний футболист пропустил всю вторую половину прошлой кампании из-за травмы. В новом сезоне бельгиец также успел травмироваться, из-за чего отсутствовал с конца августа по конец сентября.

«Этот год складывается не так, как мне хотелось, но теперь я лучше знаю клуб, товарищей по команде, местную культуру, что очень радует. Теперь, выходя на поле, я чувствую себя гораздо увереннее, поскольку играю с теми, кому могу полностью довериться, с кем мне нравится играть. Это упрощает ситуацию», – цитирует пресс-служба «синих» полузащитника, дважды сыгравшего в старте и дважды вышедшего на замену в текущей кампании.