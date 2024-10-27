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«Арсенал» – «Ливерпуль»: Ориентировочные стартовые составы на топ-матч АПЛ

27 Октября 2024 • 09:30 Комментировать (1)
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.45 X 3.35 2 3.05
Через 8 ч. 37 мин.

В ключевом матче девятого тура Английской премьер-лиги лондонскому «Арсеналу» доведётся противостоять «Ливерпулю». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Арсенал»: Райя (вр), Кивёр, Габриэль дос Сантос, Уайт, Парти, Мартинелли, Мерино, Райс, Сака, Троссар, Хаверц.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Салах.

У «Арсенала» значимые кадровые проблемы в линии обороны. Забанен Вильям Салиба. Травмированы Такэхиро Томиясу, Киран Тирни, Риккардо Калафьори. Под вопросом Юрриен Тимбер.

Что касается других линий, то Микель Артета не может рассчитывать на Мартина Эдегора. Скорее всего, не примет участие в предстоящем матче и Букайо Сака.

В стане «Ливерпуля» повреждение у вратаря Алиссона Бекера. Не готовы пока сыграть полевые футболисты Федерико Кьеза и Диогу Жота. Под вопросом Конор Брэдли и Харви Эллиотт.

В предыдущем туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Борнмуту» (0:2), «Ливерпуль» одолел «Челси» (2:1). Уже не этой неделе в ЛЧ «Арсенал» победил донецкий «Шахтёр», а «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг» (1:0 и 1:0).

«Ливерпулю» нужна победа, чтобы обогнать «Манчестер Сити» и вернуться на первую строчку таблицы Премьер-лиги. «Арсенал» же, если сам выиграет, приблизится к мерсисайдцам на расстояние одного очка.

«Арсенал» и «Ливерпуль» начнут очный матч в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
27 Октября 2024 в 10:23
Играть некому, второе поражение очевидно, ну и борьба за призрачную мечту практически окончится
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