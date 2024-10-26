Слот рассказал, как «Ливерпулю» выиграть АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, как завоевать чемпионский титул.

— Чтобы выиграть АПЛ, нужно побеждать в трудных выездных матчах. Речь идет об играх с «Ньюкаслом», «Арсеналом», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 21 очко после восьми туров. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два балла, однако у мерсисайдцев есть игра в запасе.

27 октября «Ливерпуль» встретится в гостях с «Арсеналом», начало — в 19:30 по мск.