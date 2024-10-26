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Марку Силва: «Несправедливый результат»

26 Октября 2024 • 22:44 Комментировать

В английском футболе проходят матчи девятого тура АПЛ, «Эвертон» принимал в домашних стенах «Фулхэм», но не сумел расстроить гостей - забив друг другу по голу, команды разобрали по очку. Марку Силва, португальский наставник команды, считает такой исход матча неудачным для своей команды, которая вела в счёте большую часть матча:

- Нам сложно принять эту ничью, мы старались не давать им ни единого шанса прижимать нас к воротам, сбивали их прессинг и контролировали игру. Потому я считаю результат несправедливым, мы должны были забить ещё хотя бы гол, - цитирует слова португальского специалиста BBC Sport.

Сейчас «Фулхэм» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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