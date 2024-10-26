Дайч: «Наш менталитет растёт»

В английском футболе проходят матчи девятого тура АПЛ, «Эвертон» принимал в домашних стенах «Фулхэм», но не сумел расстроить гостей - забив друг другу по голу, команды разобрали по очку. Тем не менее, наставник хозяев поля Шон Дайч доволен результатом и нахваливает менталитет своей команды:

- Мне кажется, это лучше, чем наши предыдущие выступления. Наш менталитет продолжает расти, и это хорошо. Считаю, что мы были лучшей командой на поле сегодня, и забили гол в конце заслуженно, - цитирует слова наставника «Эвертона» BBC Sport.

Сейчас «Эвертон» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.