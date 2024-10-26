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«Манчестер Сити» – в семёрке главных кандидатов на вылет из АПЛ

26 Октября 2024 • 22:32 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
02.11 18:00

«Манчестер Сити» фигурирует в числе кандидатов на вылет из Английской премьер-лиги по итогам текущего сезона.

В субботу «горожане» минимально обыграли «Саутгемптон» и возглавили турнирную таблицу с 23 очками после девяти туров. «Ливерпуль», отстающий на два балла, свою игру ещё не провёл – «красным» предстоит встретиться с «Арсеналом» в воскресенье.

Как отмечает Squawka, главный кандидат на вылет при текущих раскладах – «Саутгемптон», замыкающий таблицу с одним набранным очком. Также в тройке оказались «Ипсвич» и «Лестер», а далее следуют «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Что примечательно, седьмое место в числе наиболее вероятных неудачников сезона делят «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Разумеется, в случае «горожан» дело не в результатах на поле – эксперты учитывают возможное наказание по итогам слушаний о 115 финансовых нарушениях.

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Евро-Футбол.Ру,
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