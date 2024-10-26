Рубен Диаш объяснил, почему «Золотой мяч» должен достаться Родри

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш считает, что его одноклубник Родри заслужил «Золотой мяч».

Испанский хавбек считается вторым претендентом на награду после Винисиуса Жуниора («Реал» Мадрид), которого, скорее всего, объявят победителем. Церемония состоится в понедельник.

«Родри должен выиграть! – уверен Диаш. – Он провёл впечатляющий сезон – и даже не один, а много подряд. Он оказывает огромное влияние на игру «Манчестер Сити» и сборной Испании. Он выиграл Евро, что удаётся не каждому поколению. Несомненно, это особенный, выдающийся футболист», – поведал в беседе с ESPN португальский центрбек «горожан».