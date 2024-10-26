Эдегор: «Чувствую, что возвращение уже близко»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор надеется в скором времени вернуться на поле.

Норвежец травмировался в сентябрьском матче за сборную Норвегии. Согласно прогнозам, капитан «канониров» восстановится ближе к концу года.

«Я упорно трудился, чтобы набрать форму как можно скорее. Чувствую, что возвращение уже близко.

Как и прежде, я провожу много времени на тренировках. Обычно я чувствую себя очень уставшим после занятий с нашими замечательными фитнес-тренерами и медицинским персоналом», – цитирует журналист Коннор Хамм 25-летнего футболиста.

В воскресенье «Арсенал» примет в родных стенах «Ливерпуль» в поединке Премьер-лиги.