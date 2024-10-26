Перед финальным свистком «Эвертон» отобрал победу у «Фулхэма»

В девятом туре Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Фулхэм».

На 29-й минуте отличным поперечным пасом Эмиль Смит-Роу вывел в штрафную Адама Траоре, но тот с острого угла пробил точно в голкипера. Пробивал по воротам с дальней дистанции Идрисса Гуэйе после сольного прохода, мяч угодил в перекладину, но отскочил точно на Доминика Калверта-Льюина, который добивал уже в пустые ворота, однако гол был отменен из-за офсайда.

На 61-й минуте ушел от двоих соперников по флангу Смит-Роу и покатил поперек на Алекса Айуоби, который с линии штрафной пробил низом точно в ближний угол ворот - 0:1. После поперечного паса от Ореля Мангаля пробил по воротам с линии штрафной Йеспер Линдстрём, но в падении справился вратарь. Поперечным пасом с фланга Виталий Миколенко вывел на удар Бету Гомеша, но с выстрелом в касание последнего в прыжке справился вратарь. На пятой добавленной минуте «Эвертон» сравнял - после навеса с фланга на дальней штанге подхватил снаряд Мангаля и скинул в центр, к линии вратарской, где головой Бету без сопротивления вколотил мяч в сетку - 1:1.

«Ириски» делят 14-е место, соперник - 10-е.