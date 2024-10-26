Гюндоган высказался о предстоящем «эль класико»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поддержал «Барселону» в преддверии матча с мадридским «Реалом».

«Эль класико» состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Vamoooos! В последнее время команда [«Барселона»] отлично играет и показывает хорошие результаты. Очень рад за своих бывших одноклубников, которые проделывает потрясающую работу. Сегодня вечером нас ждёт важнейшая игра. Удачи, «Барса»!» – написал в социальных сетях Гюндоган.

Напомним, немецкий футболист выступал за «сине-гранатовых» в прошлом сезоне, после чего вернулся в стан «горожан».