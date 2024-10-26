Мартин верит, что «Саутгемптон» останется в АПЛ

Главный тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин высказался о шансах команды остаться в АПЛ после поражения от «Манчестер Сити».

Игра девятого тура чемпионата Англии завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

— С самого начала сезона я верил, что мои игроки могут выступать в Премьер-лиге и позволят нам сохранить прописку. Сегодняшний матч вселил в меня еще больше веры в это, — приводит слова Мартина журналист Саймон Пич.

После девяти туров «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея на своем счету всего одно набранное очко.

В следующем туре чемпионата Англии «святые» примут у себя дома «Эвертон».