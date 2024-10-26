Раскрыты ближайшие планы Хави — тренером интересуется «Манчестер Юнайтед»

Появилась информация о планах бывшего главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает Хави в качестве возможной замены нидерландскому специалисту Эрику тен Хагу.

Как стало известно Relevo, 44-летний Хави не планирует становиться главным тренером «Манчестер Юнайтед» или сборной Катара. По данным источника, экс-рулевой «Барселоны» планирует отдыхать как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, «Барселона» была последним клубом Хави. У руля «сине-гранатовых» он находился с ноября 2021 по июнь 2024 года.