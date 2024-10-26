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Бруну Фернандеш и Эванс вернулись в строй «Манчестер Юнайтед»

26 Октября 2024 • 20:19 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.75 2 2.30
Через 19 ч. 55 мин.

«Манчестер Юнайтед» готовится к гостевому матчу Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не рассчитывает на Антони – бразильский вингер травмировал лодыжку в игре Лиги Европы против «Фенербахче».

В то же время пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает о возвращении к тренировкам защитника Джонни Эванса и полузащитника Бруну Фернандеша. Очевидно, эти футболисты будут готовы выйти на поле в воскресенье.

Матч Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует 27 октября в 17:00 по московскому времени.

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