Бруну Фернандеш и Эванс вернулись в строй «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» готовится к гостевому матчу Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не рассчитывает на Антони – бразильский вингер травмировал лодыжку в игре Лиги Европы против «Фенербахче».

В то же время пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает о возвращении к тренировкам защитника Джонни Эванса и полузащитника Бруну Фернандеша. Очевидно, эти футболисты будут готовы выйти на поле в воскресенье.

Матч Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует 27 октября в 17:00 по московскому времени.