«Манчестер Юнайтед» поделился новостью об Антони

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони пропустит воскресный матч десятого тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов». В пресс-релизе отмечается, что бразилец пропустил субботнюю тренировку команды из-за растяжения лодыжки. Как известно, Антони из-за травмы был заменён во втором тайме матча Лиги Европы против «Фенербахче».

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует 27 октября в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.