Гвардиола: «При каждой подаче на Холанне можно ставить пенальти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после домашней победы над «Саутгемптоном» (1:0) высказался о нападающем Эрлинге Холанне. Рулевой «горожан» указал на сложности, с которыми сталкивается норвежец на поле.

«Холанну непросто, при каждой подаче на нём можно ставить пенальти – так его тянут соперники. Мы создавали моменты, но не смогли сегодня забить второй гол. Холанн для нас – это гарантия возможности забивать», - сказал Гвардиола Match of the Day.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в среду, 30 октября, - против «Тоттенхэма» на выезде в 1/8 финала Кубка английской лиги.