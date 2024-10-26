Бернарду Силва: «Мы очень рады, что у нас есть Холанн»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём одноклубнике Эрлинге Холанне.

В девятом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» со скромным счетом 1:0 обыграл дома последнюю команду лигу — «Саутгемптон». Автором единственного гола стал Холанн.

— У нас впереди играет большой парень, который отлично действует в штрафной. Он жаждет забивать больше и больше голов. Сегодня он помог нам выиграть матч, и мы очень рады, что у нас есть такой игрок, — цитирует Силву City Xtra.

В нынешнем сезоне 24-летний Холанн принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов.