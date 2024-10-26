«Мне стоит поучиться»: Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном»

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» на своём поле со счётом 1:0. После игры комментарий дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Сегодня дело было не в том, что «Саутгемптон» глубоко оборонялся, а в том, насколько хорошо они двигались и работали с мячом с вратарём. Это хорошая игра, и мне стоит поучиться как тренеру. Я собираюсь многому научиться у Рассела, потому что они сыграли действительно хорошо. Мы скромны и признаём, что соперник был хорош. «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон», с которыми мы играли в последних турах, располагаются в нижней части таблицы, но нам было сложно. Это подчёркивает сложность АПЛ. У «Саутгемптона» не было много шансов, но они прилагали невероятные усилия в отборе. Мы не реализовали все моменты, но результат хороший», - сказал Гвардиола Sky Sports.