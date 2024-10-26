«Манчестер Сити» установил клубный рекорд в АПЛ

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» на своём поле со счётом 1:0. Исход поединка определил единственный гол нападающего Эрлинга Холанна, забитый уже на пятой минуте.

Таким образом, серия «Манчестер Сити» без поражений в чемпионате Англии достигла 32 матчей. Это лучшая такая серия в истории клуба.

В рамках этой серии «Манчестер Сити» добился 26 побед при 6 ничьих. В последний раз «горожане» проигрывали матч Премьер-лиги в декабре 2023 года. Тогда команда Хосепа Гвардиолы уступила «Астон Вилле».

Рекорд АПЛ принадлежит «Арсеналу» - 49 игр без поражений в 2003-2004 годах.