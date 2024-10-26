Бернарду Силва: «Саутгемптон» заслуживает большего количества очков»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об игре «Саутгемптона».

В девятом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» одолел на своем поле «Саутгемптон» с минимальным счетом 1:0. После этого матча «горожане» лидируют в АПЛ, а «святые» замыкают таблицу.

— Мы с большим уважением относимся ко всем командами Премьер-лиги. Я посмотрел несколько матчей «Саутгемптона» в этом сезоне, и думаю, что эта команда заслуживает большего количества очков, чем они получили, — приводит слова Силвы City Xtra.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом», а «Саутгемптон» сыграет против «Эвертона».