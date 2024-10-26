«Брентфорд» забил 4-й, победный мяч «Ипсвичу» перед финальным свистком

В девятом туре чемпионата Англии «Брентфорд» и «Ипсвич» выдали триллер.

В середине первого тайма гости провели две хорошие атаки за три минуты и повели 0:2 после ударом Сэмми Шмодикса и Джорджа Хирста. Удивительно, но соперник сравнял счет в течение двух минут перед перерывом. Йоан Висса отличился сам, а вскоре после его активности Гарри Кларк поразил свои же ворота - 2:2.

Брайан Мбеумо на 51-й минуте реализовал пенальти - 3:2. А Кларк покинул поле в середине второго тайма - второе предупреждение. Но даже в меньшинстве «трактористы» отыгрались - с лета мяч вколотил Лиам Делап, 3:3. На шестой добавленной минуте Мбеумо дальним выстрелом вырвал победу для хозяев - 4:3. Его команда делит восьмое место, соперник - четвертый с конца.