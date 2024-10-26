«Брентфорд» забил 4-й, победный мяч «Ипсвичу» перед финальным свистком

В девятом туре чемпионата Англии «Брентфорд» и «Ипсвич» выдали триллер.
В середине первого тайма гости провели две хорошие атаки за три минуты и повели 0:2 после ударом Сэмми Шмодикса и Джорджа Хирста. Удивительно, но соперник сравнял счет в течение двух минут перед перерывом. Йоан Висса отличился сам, а вскоре после его активности Гарри Кларк поразил свои же ворота - 2:2.
Брайан Мбеумо на 51-й минуте реализовал пенальти - 3:2. А Кларк покинул поле в середине второго тайма - второе предупреждение. Но даже в меньшинстве «трактористы» отыгрались - с лета мяч вколотил Лиам Делап, 3:3. На шестой добавленной минуте Мбеумо дальним выстрелом вырвал победу для хозяев - 4:3. Его команда делит восьмое место, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|28'Шмодикс Сэмми (0:1)
|31'Хирст Джордж (0:2)
|(1:2) Висса Йоан44'
|(2:2) Кларк Гарри45'
|(3:2) Мбеумо Брайан51'
|86'Делап Лиам (3:3)
|(4:3) Мбеумо Брайан90'
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс•Коллинз Натан•Пиннок Итан•Ван дер Берг Сепп•Янельт Витали•Норгор Кристиан78' (Йенсен Матиас (78') •Дамсгор Миккель78' (Шаде Кевин (78') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан•Льюис-Поттер Кин81' (Карвалью Фабиу (81')
Мурич Ариянет•Кларк Гарри 49'• 69'О'Ши Дара•Берджесс Кэмерон•Дэвис Лейф• 42'Филлипс Кэлвин•Каюсте Йенс90' (Таунсед Конор (90') •Огбене Чидози35' (Бёрнс Уэс (35') •Чаплин Конор73' (Вулфенден Люк (73') •Шмодикс Сэмми73' (Кларк Джек (73') •Хирст Джордж73' (Делап Лиам (73')
26 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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