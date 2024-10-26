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«Вулверхэмптон» в последних атаках отыграл оба мяча у «Брайтона»

26 Октября 2024 • 19:02 Комментировать
Брайтон
2:2
Вулверхэмптон
окончен

В девятом туре английской Премьер-лиги «Брайтон» не имел большого перевеса в споре с аутсайдерами из «Вулверхэмптона».

Команды все время обменивались атаками, но серьезной остроты было не так много. На 45-й минуте был открыт счет во многом из-за неуверенной игры голкипера гостей - Жоржиньо Рюттер адресовал мяч Данни Уэлбеку, а тот был точен - 1:0. На 86-й минуте результат удвоил Эван Фергюсон - 2:0. Но тут же Раян Аит-Нури один гол отыграл. Невероятно, но на третьей добавленной минуте Матеус Кунья сравнял счет - 2:2.

«Брайтон» делит пятое место, соперник идет вторым с конца, набрав второе очко в сезоне.

Протокол игры  
Брайтон2:2Вулверхэмптон
(1:0) Уэлбек Данни45'  
(2:0) Фергюсон Эван85'  
  88'Аит-Нури Раян (2:1)
  90'Кунья Матеус (2:2)
Вербрюгген БартВельтман ЙоелВан Хекке Ян-ПольРоша Игор II  70'Эступиньян Первис  74'Кадыоглу Ферди 72' (Груда Брайан ( 72') Балеба Карлос 80' (Лемпти Тарик ( 80') Аяри ЯсинМитома Каору 89' (Энсисо Хулио ( 89') Рюттер Жоржиньо  56' 80' (Виффер Матс ( 80') Уэлбек Данни 73' (Фергюсон Эван ( 73')
Запасные: Стил ДжейсонМодер ЯкубКэхилл КиллианАдингра Симон
Са ЖозеБуэно СантьягоДоусон КрэйгГомеш Тоти  41' 46' (Боргес Карлос ( 46'Андре 90') Семеду НелсонАит-Нури Раян  50'Дойл ТоммиЛемина Марио 46' (Сарабия Пабло ( 46') Гомес Жоао 90' (Гомес Родриго II ( 90') Кунья МатеусЛарсен Йорген  45' 90' (Гуэдеш Гонсалу ( 90')
Запасные: Доэрти МэттБентли ДаниелЛима ПедроБеллегард Жан-Рикнер
26 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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Вулверхэмптон Брайтон

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