«Вулверхэмптон» в последних атаках отыграл оба мяча у «Брайтона»

В девятом туре английской Премьер-лиги «Брайтон» не имел большого перевеса в споре с аутсайдерами из «Вулверхэмптона».

Команды все время обменивались атаками, но серьезной остроты было не так много. На 45-й минуте был открыт счет во многом из-за неуверенной игры голкипера гостей - Жоржиньо Рюттер адресовал мяч Данни Уэлбеку, а тот был точен - 1:0. На 86-й минуте результат удвоил Эван Фергюсон - 2:0. Но тут же Раян Аит-Нури один гол отыграл. Невероятно, но на третьей добавленной минуте Матеус Кунья сравнял счет - 2:2.

«Брайтон» делит пятое место, соперник идет вторым с конца, набрав второе очко в сезоне.