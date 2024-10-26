«Вулверхэмптон» в последних атаках отыграл оба мяча у «Брайтона»

В девятом туре английской Премьер-лиги «Брайтон» не имел большого перевеса в споре с аутсайдерами из «Вулверхэмптона».
Команды все время обменивались атаками, но серьезной остроты было не так много. На 45-й минуте был открыт счет во многом из-за неуверенной игры голкипера гостей - Жоржиньо Рюттер адресовал мяч Данни Уэлбеку, а тот был точен - 1:0. На 86-й минуте результат удвоил Эван Фергюсон - 2:0. Но тут же Раян Аит-Нури один гол отыграл. Невероятно, но на третьей добавленной минуте Матеус Кунья сравнял счет - 2:2.
«Брайтон» делит пятое место, соперник идет вторым с конца, набрав второе очко в сезоне.
Протокол игры
|(1:0) Уэлбек Данни45'
|(2:0) Фергюсон Эван85'
|88'Аит-Нури Раян (2:1)
|90'Кунья Матеус (2:2)
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел•Ван Хекке Ян-Поль•Роша Игор II• 70'Эступиньян Первис• 74'Кадыоглу Ферди72' (Груда Брайан (72') •Балеба Карлос80' (Лемпти Тарик (80') •Аяри Ясин•Митома Каору89' (Энсисо Хулио (89') •Рюттер Жоржиньо 56'80' (Виффер Матс (80') •Уэлбек Данни73' (Фергюсон Эван (73')
Запасные: Стил Джейсон•Модер Якуб•Кэхилл Киллиан•Адингра Симон
Са Жозе•Буэно Сантьяго•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти 41'46' (Боргес Карлос (46'•Андре90') •Семеду Нелсон•Аит-Нури Раян• 50'Дойл Томми•Лемина Марио46' (Сарабия Пабло (46') •Гомес Жоао90' (Гомес Родриго II (90') •Кунья Матеус•Ларсен Йорген 45'90' (Гуэдеш Гонсалу (90')
26 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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