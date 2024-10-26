Ранний гол Холанна позволил «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»

В девятом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» постоянно атаковал ворота «Саутгемптона».

На пятой минуте с левого фланга навесил Матеус Луис в центр штрафной, где в борьбе с защитником в падении Эрлинг Холанн пробил точно под перекладину - 1:0. На 45-й минуте после провала соперника выскочил один на один с голкипером Камерон Арчер и пробил из пределов штрафной в ближний верхний угол, но хозяев от пропущенного гола перекладина спасла.

В начале второго тайма обокрал соперника на фланге Савио и тут же выдал пас в центр на Фила Фодена, который пробил из пределов штрафной, но не попал в створ ворот. После навеса с фланга от Савио на дальней штанге с лета пробил Холанн, но каким-то чудом не попал он в створ ворот. Пробил Адам Армстронг после хорошей скидки от Джо Арибо, но мяч кипер потащил из-под перекладины.

«Сити» с 23 очками потеснил «Ливерпуль» с первого места, соперник делит последнее место.