«Борнмут» в компенсированное время отобрал победу у «Астон Виллы»

В девятом туре Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» провела очень упорный матч с середняками из «Борнмута».
Несмотря на доминирование в поединке, бирмингемцы не имели супершансов. А голевая атака на 28-й минуте не привела к обновлению счета на табло - Олли Уоткинс помог отличиться Джону Макгинну, но мяч успел покинуть пределы поля. Только на 77-й минуте «Вилла» повела, Росс Баркли отправил мяч в сетку - 1:0. Антуан Семеньо упал в штрафной в борьбе - спорный момент, но нет пенальти. На шестой добавленной минуте Эванилсон сравнял счет - 1:1.
Бирмингемцы идут на третьем месте, противник делит девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Баркли Росс76'
|90'Эванилсон (1:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти• 90'Конса Эзри•Торрес Пау II•Динь Люка 58'71' (Матсен Ян (71') •Макгинн Джон 55'71' (Бэйли Леон (71') •Онана Амаду 4'46' (Баркли Росс (46') • 90'Тилеманс Юри• 18'Рамси Джакоб• 41'Роджерс Морган57' (Дуран Джон (57') •Уоткинс Олли82' (Камара Бубакар I (82')
Траверс Марк•Араухо Хулиан 21'30' (Смит Адам (30') • 40'Забарный Илья•Сенеси Маркос•Керкез Милош81' (Брукс Дэвид (81') •Кристи Райан81' (Адамс Тайлер (81') •Кук Льюис•Уттара Данго•Клюйверт Джастин 10'64' (Эванилсон (64') •Семеньо Антуан• 80'Унал Энес 45'64' (Тавернер Маркус (64') 90'
Запасные: Деннис Уилл•Хилл Джеймс•Хёйсен Дин•Ааронс Макс
26 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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