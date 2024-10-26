«Борнмут» в компенсированное время отобрал победу у «Астон Виллы»

В девятом туре Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» провела очень упорный матч с середняками из «Борнмута».

Несмотря на доминирование в поединке, бирмингемцы не имели супершансов. А голевая атака на 28-й минуте не привела к обновлению счета на табло - Олли Уоткинс помог отличиться Джону Макгинну, но мяч успел покинуть пределы поля. Только на 77-й минуте «Вилла» повела, Росс Баркли отправил мяч в сетку - 1:0. Антуан Семеньо упал в штрафной в борьбе - спорный момент, но нет пенальти. На шестой добавленной минуте Эванилсон сравнял счет - 1:1.

Бирмингемцы идут на третьем месте, противник делит девятое место.