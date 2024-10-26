Холанн прервал «сухую» серию в АПЛ – у него 11 голов в девяти матчах

В субботу вечером «Манчестер Сити» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Команда Хосепа Гвардиола смогла забить быстрый гол – нападающий Эрлинг Холанн отличился на пятой минуте.

Холанн смог прервать свою «сухую» серию в АПЛ – в предыдущих трёх играх чемпионата норвежец не забивал. При этом в стартовых пяти турах Эрлинг наколотил 10 голов.

Суммарно у Холанна уже 11 голов в текущем чемпионате Англии. Звёздный нападающий «Манчестер Сити» уверенно занимает первое место в рейтинге бомбардиров. На второй позиции идёт Крис Вуд из «Ноттингем Форест» с семью голами.