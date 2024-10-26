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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн прервал «сухую» серию в АПЛ – у него 11 голов в девяти матчах

26 Октября 2024 • 17:56 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Саутгемптон
окончен

В субботу вечером «Манчестер Сити» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Команда Хосепа Гвардиола смогла забить быстрый гол – нападающий Эрлинг Холанн отличился на пятой минуте.

Холанн смог прервать свою «сухую» серию в АПЛ – в предыдущих трёх играх чемпионата норвежец не забивал. При этом в стартовых пяти турах Эрлинг наколотил 10 голов.

Суммарно у Холанна уже 11 голов в текущем чемпионате Англии. Звёздный нападающий «Манчестер Сити» уверенно занимает первое место в рейтинге бомбардиров. На второй позиции идёт Крис Вуд из «Ноттингем Форест» с семью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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