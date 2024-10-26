Раскрыта позиция форварда «Манчестер Юнайтед» Зиркзее по будущему

Джошуа Зиркзее показывает не лучшую игру в «Манчестер Юнайтед», и в прессе появились слухи о возможном возвращении форварда в чемпионат Италии. По данным журналиста немецкого Sky Sport Флориана Плеттенберга, 23-летний Зиркзее на сегодняшний день не думает об уходе из стана «красных дьяволов».

По данным источника, Зиркзее настроен бороться за место в основе «Манчестер Юнайтед» и считает, что он может быть номером один, опережая Расмуса Хёйлунна.

Джошуа Зиркзее провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 официальных матчей. В них нидерландец забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.