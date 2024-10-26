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Хау высказался насчёт слухов об Исаке

26 Октября 2024 • 17:31 Комментировать

Поговаривают, что нападающий «Ньюкасла» Александр Исак интересен «Арсеналу». Комментарий на этот счёт дал рулевой «сорок» Эдди Хау.

«Я хочу, чтобы Исак сосредотачивался на футболе. Конечно, футбольный мир не так прост – Исак и его представители постоянно будут вести переговоры. Трансферное окно сейчас закрыто, и моя задача как тренера заключается в том, чтобы Исак показывал свой лучший футбол и забивал.

Слухи? Безусловно, переговоры будут продолжаться, как я уже сказал. Алекс может улучшить своё положение, играя хорошо», - цитирует Хау The Telegraph.

В воскресенье, 27 октября, «Ньюкасл» сыграет в гостях  «Челси».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Эдди Хау Александр Исак ещё теги
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