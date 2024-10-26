Мареска намекнул на претензию к капитану «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска намекнул на то, что у него имеются претензии к капитану команды Рису Джеймсу. Судя по словам Марески, Джеймс может не на 100% отдаваться работе.

«Я общался с Джеймсом и говорил, что ожидаю от него большего в плане лидерства, в раздевалке. Когда ты капитан, ты должен отдавать больше – больше, чем все остальные. А иногда бывает так: «Ладно, я капитан, я могу отдаваться делу меньше», - цитирует Мареску The Times.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Челси» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Ньюкасла» на своём поле. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.