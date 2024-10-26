Капелло: В «Манчестер Юнайтед» Зиркзее не похож на того игрока, которого мы видели в «Болонье»

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре нападающего Джошуа Зиркзее за «Манчестер Юнайтед».

— Посмотрите, как Зиркзее играет в Премьер-лиге, и скажите мне, похож ли он на того игрока, которого мы видели в «Болонье». В Италии он делал то, что хотел, но в Англии у него нет времени подумать, прежде чем у него отберут мяч, — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 23-летний нидерландец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Зиркзее с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.