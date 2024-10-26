Савио и Холанн — в стартовом составе «Манчестер Сити» на игру с «Саутгемптоном»

Встреча девятого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» пройдёт сегодня, 26 октября.

Пресс-служба «горожан» поделилась информацией о составе команды на предстоящий футбольный поединок.

С первых минут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле следующих игроков: Эдерсон (вр), Льюис, Аканджи, Диаш (к), Гвардиол, Ковачич, Силва, Нуньес, Савио, Фоден, Холанн.

Матч «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» должен будет стартовать в 17:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.