Калверт-Льюин принял решение по будущему

Нападающий Доминик Калверт-Льюин интересен нескольким клубам. Тем не менее, 27-летний футболист намерен остаться в «Эвертоне» по итогам ближайшего, зимнего трансферного окно. Об этом стало известно журналистам Mirror Football.

Стоит сказать, что действующий контракт Калверта-Льюина с «Эвертоном» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 22 миллиона евро.

Добавим, что в сезоне 2024/2025 Доминик Калверт-Льюин провёл восемь официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.