Зинченко подшутил над «Тоттенхэмом»

В своё время защитник Бенуа Ассу-Экотто, бывший футболист «Тоттенхэма», говорил о том, что он играет в футбол только ради денег. Комментарий на этот счёт дал игрок «Арсенала» Александр Зинченко.

«В 2010 году Ассу-Экотто сказал: «Я играю в футбол ради денег. Это моя работа, а не страсть». Я был очень молод и не понимал такого отношения. На самом деле, я до сих пор этого не понимаю. Может быть, он не получал удовольствия, потому что играл за «Тоттенхэм»? – написал Зинченко в своей книге.

Александр Зинченко до перехода в «Арсенал» выступал в Премьер-лиге Англии за другой клуб – за «Манчестер Сити».