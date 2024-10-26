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Зинченко подшутил над «Тоттенхэмом»

26 Октября 2024 • 14:10 Комментировать

В своё время защитник Бенуа Ассу-Экотто, бывший футболист «Тоттенхэма», говорил о том, что он играет в футбол только ради денег. Комментарий на этот счёт дал игрок «Арсенала» Александр Зинченко.

«В 2010 году Ассу-Экотто сказал: «Я играю в футбол ради денег. Это моя работа, а не страсть». Я был очень молод и не понимал такого отношения. На самом деле, я до сих пор этого не понимаю. Может быть, он не получал удовольствия, потому что играл за «Тоттенхэм»? – написал Зинченко в своей книге.

Александр Зинченко до перехода в «Арсенал» выступал в Премьер-лиге Англии за другой клуб – за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Бенуа Ассу-Экотто Александр Зинченко ещё теги
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