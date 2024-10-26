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Четыре представителя «Манчестер Юнайтед» ездили на переговоры с Хави

26 Октября 2024 • 13:19 Комментировать

В обозримом будущем «Манчестер Юнайтед» может пойти на смену главного тренера. Поговаривают, что заменить Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» может Хави. Как сообщает Daily Mail, десять дней назад на переговоры с испанским специалистом ездила делегация из четырёх представителей «красных дьяволов». Во главе делегации находился исполнительный директор клуба Омар Беррада.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В воскресенье команда Эрика тен Хага проведёт гостевой матч против «Вест Хэма». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
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