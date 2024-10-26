«Манчестер Сити» отказал «Манчестер Юнайтед» в необычной просьбе

Владельцы «Манчестер Юнайтед» ведут политику экономии средств. Так, «красные дьяволы» обратились в «Манчестер Сити» и попросили взять на церемонию вручения «Золотого мяча» Кобби Майну и Алехандро Гарначо. «МЮ» рассчитывал на то, что соседи возьмут на борт двух футболистов, но в ответ услышали, что все места заняты. Таким образом, «красным дьяволам» придётся искать другой вариант перелёта или заказывать рейс самим.

Стоит сказать, что в составе «Манчестер Сити» номинантов на «Золотой мяч» больше – их восемь.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в понедельник, 28 октября. Фаворитом считается нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.