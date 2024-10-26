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Тен Хага могут выгнать: Названы четыре кандидата на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

26 Октября 2024 • 11:51 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.75 2 2.30
27.10 17:00

Эрик тен Хаг в обозримом будущем может потерять должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Нидерландец находится под давлением, чему вряд ли можно удивляться – «красные дьяволы» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер, «Манчестер Юнайтед» может уволить тен Хага и уже ведёт переговоры с потенциальными сменщиками нидерландца. Так, «красные дьяволы» обсуждали работу с Хави. Кроме того, в списке манкунианского клуба находятся Рубен Аморим, Томас Франк и Эдин Терзич.

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» рассмотрит и других кандидатов.

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