Тен Хага могут выгнать: Названы четыре кандидата на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг в обозримом будущем может потерять должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Нидерландец находится под давлением, чему вряд ли можно удивляться – «красные дьяволы» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер, «Манчестер Юнайтед» может уволить тен Хага и уже ведёт переговоры с потенциальными сменщиками нидерландца. Так, «красные дьяволы» обсуждали работу с Хави. Кроме того, в списке манкунианского клуба находятся Рубен Аморим, Томас Франк и Эдин Терзич.

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» рассмотрит и других кандидатов.