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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ пришло время перемен: топ-клубы не чувствуют остальных, надо это менять

26 Октября 2024 • 11:30 Комментировать

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги есть большой пробел между грандами и аутсайдерами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, поможет ли сокращение количества команд повысить конкурентоспособность в самой популярной футбольной лиге.

Последние серьёзные реформы в Англии проводились в начале 90-х годов, когда элитный футбольный чемпионат стал именоваться Английской премьер-лигой. Это позволило руководству лиги и клубам-участникам повысить доход от продажи телевизионных прав. И вот, кажется, пришло время новых перемен. Самый простой и эффективный способ поднять интерес к АПЛ — сократить число клубов с 20 до 18, но почему это нужно сделать?

В наше время всё меньше людей, кто смотрит футбольные матчи от начала и до конца, тем более когда играют не самые статусные команды. Главная причина — даже не названия клубов, а уровень игры, который они демонстрируют. Все сетуют на то, как же скучна Российская премьер-лига, но вы думаете, кто-то из этих людей смотрел матчи аутсайдеров АПЛ? Поверьте, за редким исключением качество игры мало чем отличается. Как это исправить? Конечно же за счёт уменьшения аутсайдеров!

Помимо того, что игры станут более интересными для зрителей, сокращение числа клубов позволит футболистам больше отдыхать, ведь за последние несколько лет количество игр сильно увеличилось. Это автоматически повысит динамичность и уменьшит количество травм.

В 2020 году «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» уже пытались сократить количество команд в АПЛ, но их предложение было отклонено. Но почему же так произошло? Ответ на поверхности — деньги. Никто не сократит число клубов в АПЛ, по крайней мере в ближайшее время. За счёт большего количества матчей лига получает дополнительный доход от телетрансляций, именно поэтому сокращение невозможно. Кроме того, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагали отменить розыгрыш Кубка лиги, ведь это никому не нужный турнир! Почему же он до сих пор существует? Потому что приносит определённую прибыль за счёт спонсоров, пусть и не самую большую.

Очевидно, что никаких изменений в АПЛ сейчас не произойдёт, но будем надеяться, что в будущем руководство лиг, УЕФА и ФИФА станут прислушиваться к футболистам.

Дмитрий Миляев

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