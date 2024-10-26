Венгер высказал мнение о звезде «Манчестер Сити» Холанне

«Эрлинг – это монстр. У этого парня развит инстинкт убийцы. Холанн забивает невероятные голы. Также стоит отметить, что его карьера только началась. Он еще будет играть 13-14 лет. Вы только представьте», - передает слова французского эксперта City Xtra.