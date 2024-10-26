Венгер высказал мнение о звезде «Манчестер Сити» Холанне

Экс-рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о центральном нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.
«Эрлинг – это монстр. У этого парня развит инстинкт убийцы. Холанн забивает невероятные голы. Также стоит отметить, что его карьера только началась. Он еще будет играть 13-14 лет. Вы только представьте», - передает слова французского эксперта City Xtra.
Контракт норвежского бомбардира с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Рыночная стоимость скандинава оценивается в 200 миллионов евро. В текущем сезоне Холанн поучаствовал в 12 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей.
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