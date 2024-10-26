Саудовские клубы могут купить нападающего из АПЛ за 100 млн евро

Форвард лондонского «Вест Хэма» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Как стало известно источнику, в трансфере африканца заинтересованы несколько саудовских клубов. Потенциальные покупатели готовы заплатить за Кудуса 100 миллионов евро. Напомним, что Мохаммед перебрался в стан «молотобойцев» из амстердамского «Аякса» за 43 миллиона евро.

Срок трудового соглашения между нападающим и лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 50 миллионов евро.