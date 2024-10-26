Потенциальный новичок «Реала» хочет стать легендой и выиграть «Золотой мяч»

«Хочу стать легендой футбола. Человеком, который внес что-то новое. Нужно не участвовать в игре, а менять ее. Мне хочется, чтобы меня запомнили как величайшего правого защитника, игравшего в футбол. Верю, что могу выиграть «Золотой мяч». Хочу стать первым латералем, которому покорится эта награда», - передает слова защитника Sky Sports.